شركة سرت تعلن عن تجهيز موانئها وحقولها لبدء تشغيل وإنتاج النفط

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عن اتخــاذ الإجراءات اللازمة بجميع الإدارات والأقسام للتجهيــز لبدء التشغيل وإعادة إنتاج النفط.

وقالت الشركة في إيجاز صحفى، اليوم السبت، بناء على إعلان المؤسســة الوطنيــة للنفـــط رفع القوة القاهــرة عن الموانئ والحقول النفطية ومنها “مينـــاء مـــرسى البريقــة والحقـــول التابعــة لشركــة سرت لإنتــاج وتصنيــع النفــط والغـــاز” ،وتوجيهات مصطـفى صنــع الله رئيس المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط بالخصـــوص، فقد أصــدر “مسعـــود سليمــان مـــوسى” رئيس مجلس الإدارة اليوم السبت ، توجيهاتــه إلى جميــع الإدارات والأقسام الإداريــة بالشركة لاتخــاذ الإجراءات اللازمة والمعمــول بها للتجهيــز لبدء التشغيل وإعادة عمليــة الإنتاج في أســرع وقت مــع مراعاة ضوابــط ومعاييــر السلامــة المقـــررة.

وتابعت الشركة، شــدّد رئيــس مجــلس الإدارة على ضــرورة الالتــزام بالإجراءات والتوجيهات المتعقلة بالوقايـــة من تفشي جائحــة كورونا المتمثلة في التباعــد الجسدي وارتداء الكمامــات والتعقيــم الدوري لأماكن العمل وإقامــة العاملين.