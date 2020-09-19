رئيس «سرت لإنتاج النفط والغاز» يوجه ببدء التشغيل والإنتاج في ميناء البريقة والحقول التابعة

أصدر رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان موسى، اليوم السبت، توجيهات إلى جميع الإدارات والأقسام الإدارية بالشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمعمول بها للتجهيز لبدء التشغيل وإعادة عملية الإنتاج في ميناء مرسي البريقة والحقول التابعة للشركة أيضا، مع مراعاة ضوابط ومعايير السلامة المقررة.

وشدّد موسي في بيان للشركة اليوم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتوجيهات المتعقلة بالوقاية من تفشي جائحة كورونا، المتمثلة في التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لأماكن العمل وإقامة العاملين.

«مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»

وجاء قرار الشركة بناء على إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية، ومنها ميناء مرسى البريقة والحقول التابعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية.

وأمس الجمعة، أعلن المشير حفتر استئناف إنتاج وتصدير النفط «شرط عدم استخدامه في تمويل الإرهاب».

وكشف حفتر أنه «تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعًا عادلًا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير»، حسب كلمته في خطاب متلفز، الجمعة.

وفي الوقت نفسه أعلن معيتيق، التوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، «لتخفيف معاناة المواطنين».

وكشف مبادئ الاتفاق وهي: «استئناف إنتاج وتصدير النفط من جميع الحقول والموانئ فورًا»، حسب بيان على صفحته في موقع «فيسبوك»، الجمعة.

فيما لم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من جانب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حول الاتفاق بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط.

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