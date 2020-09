سرت للنفط تعلن الاستعداد لبدء التشغيل وإعادة عمليــة الإنتاج

أعلنت

شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، السبت، أن رئيس مجلس إدارة الشركة”مسعـــود

سليمــان مـــوسى” أصدر توجيهاتــه إلى جميــع الإدارات والأقسام الإداريــة بالشركة

لاتخــاذ الإجراءات اللازمة للتجهيــز لبدء التشغيل وإعادة عمليــة الإنتاج في أســرع

وقت مــع مراعاة ضوابــط ومعاييــر السلامــة المقـــررة.

وقالت

شركة سرت في بيان ها على موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”

إن رئيــس مجــلس إدارة الشركة شدد على ضــرورة

الالتــزام بالإجراءات والتوجيهات المتعقلة بالوقايـــة من تفشي جائحــة فيروس كورونا

بالتباعــد الجسدي وارتداء الكمامــات والتعقيــم الدوري لأماكــن العمل وإقامــة

العاملين.

وأضاف

البيان أن هذا القرار جاء بنـــاء على إعلان المؤسســة الوطنيــة للنفـــط ، في

وقت سابق اليوم، رفع القوة القاهــرة عن الموانئ والحقول النفطية ومنها “مينـــاء

مـــرسى البريقــة والحقـــول التابعــة لشركــة سرت لإنتــاج وتصنيــع النفــط والغـــاز.

