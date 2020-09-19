تشكيل مجلس تسييري لمجلس برقة لتنظيم العمل والتواصل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المجلس الأعلى لبرقة، أنه شكل مجلسًا تسييريًا مؤقتًا لإدارة شؤون المجلس من تنظيم العمل والتواصل المحلي والدولي، للمطالبة بحقوق برقة السياسية والاقتصادية؛ وبناء مشروع سياسي واقتصادي يحقق التنمية والعدالة الاجتماعية.

وذكر المجلس في بيانه، أن مبادئه وأهدافه تقوم على أن ليبيا دولة مركبة مكونة من ثلاثة أقاليم هي “برقة، طرابلس، فزان” تربطها أواصر الأخوة، إضافة إلى المطالبة بحقوق برقة السياسية والاقتصادية التي نص علها دستور عام 1951م عند تأسيس الدولة الليبية.

وأكد أنه من حق سكان برقة اختيار شكل الدولة التي تلبي تطلعاتهم الوطنية والمحلية، وتنظم علاقاتهم مع باقي أقاليم البلاد، لافتًا إلى أن يسعى لبناء نظام سياسي وإداري متكامل يتأسس من خلاله “مجلس الإقليم” ويقسم ضمنه الإقليم إلى محافظات.

وزعم المجلس أن من أهدافه، العمل على بناء آليات توزيع عادل للموارد المالية، والتمثيل السياسي بين المحافظات والبلديات وفق معايير محددة تعزز الثقة بين سكان ومناطق برقة، مؤكدًا أنه سيمنح صلاحيات واسعة للمحافظات في إدارة شؤونها المالية وبرامجها التنموية والخدمية، إضافة إلى ضمان التمثيل الحقيقي لبرقة في لجنة صياغة الدستور المقبل؛ بما يضمن حقوقها الدستورية.

واستفاض المجلس في بيانه “يعتبر مجلس برقة الأعلى ممثلاً للقوى الاجتماعية والسياسية في برقة، التي تتبنى أهداف المجلس في أي حوار سياسي مع شركاء الوطن في طرابلس وفزان، وعلى المستوى الإقليمي والدولي”.

وتحت عنوان “الخارطة العامة لبرنامج العمل”، ذكر المجلس الانفصالي الذي أعلن تأسيسه في الثاني عشر من سبتمبر الجاري في مدينة بنغازي، أنه في غضون اثنى عشر يومًا بعد إعلان التأسيس يُعلن أعضاء المجلس التسييري وهيئة رئاسته، وعن الناطق الرسمي باسم المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس التسييري يعتبر مؤقتًا بمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وتتمثل مهمته في إدارة شؤون مجلس برقة الأعلى من تنظيم العمل والتواصل المحلى والدولي.

وأوضح أن المجلس التسييري يشكل لجانًا متخصصة تعكف على إعداد النظام الأسامي وتحديد معايير العضوية للجمعية العمومية بما يضمن تمثيلاً عادلاً لكل أطياف برقة ومدنها وقراها، والنقابات المهنية والخبراء والشباب والمرأة، والتجهيز لعقد الجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز 24 من ديسمبر 2020م، والتي تتولى انتخاب مجلس دائم لفترة زمنية محددة.

وختم المجلس بيانه، بقوله “يطيب لمجلس برقة الأعلى أن يثمن جميع الجهود والمقترحات التي قدمت سواء بالتواصل المباشر أو عبر الوسائل المختلفة؛ ويرحب المجلس بانضمام جميع النخب والخبراء والأكاديميون في الداخل والخارج ويبلغيم بوجود لجنة للخبراء والمستشارين ضمن الهيكل التنظيمي. كما أنه سيتم إعداد نموذج إلكتروني يعرض عبر صفحة التواصل الخاصة بالمجلس لانتساب جميع النشطاء والمهتمين من أبناء برقة.

وفي الثاني عشر من سبتمبر الجاري، أعلن تجمع للقوى الاجتماعية والسياسية والخبراء والأكاديميين في برقة تأسيس كيان سياسي واجتماعي حمل اسم “المجلس الأعلى لبرقة”.

وأوضح بيان التجمع أن تأسيس هذا الكيان يرتكز على السعي لنظام سياسي يجمع الأقاليم الثلاثة (مجلس الأقاليم الثلاثة) ويقضي بتمثيل كل إقليم في الحوارات واللجان.

وجاء في البيان، العمل على بناء آليات تحقق توزيعًا عادلاً للموارد المالية والتمثيل السياسي بين المحافظات والبلديات وفق معايير محددة، إضافة إلى التأكيد على منح صلاحيات واسعة للمحافظات في إدارة شؤونها المالية وبرامجها التنموية والخدمية.

ودعا البيان إلى ضمان التمثيل الحقيقي لبرقة في لجنة صياغة الدستور القادم بما يضمن حقوقها الدستورية، مشددًا على أحقية برقة بالمطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية التي نص عليها دستور عام 1951م، عند تأسيس الدولة الليبية.

ونادى المجلس بأحقية سكان برقة في اختيار شكل الدولة التي تلبي تطلعاتهم الوطنية والمحلية وتنظيم علاقاتهم مع باقي الأقاليم، معتبرًا نفسه الممثل الأعلى للإقليم في أي حوار سياسي مع الغرب والجنوب وعلى المستوى الإقليمي والدولي.

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