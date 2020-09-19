الشاطر عن مبادرة معيتيق “بيوع لدماء الشهداء واللي يتحشموا ماتوا”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تهكم عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، من إعلان الناطق باسم قوات الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، التوصل إلى اتفاق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، بشأن إعادة إنتاج وتصدير النفط.

الشاطر قال، في تغريدتين، “حفتر واجعه معاناة الليبيين، فأمر بفتح إنتاج وتصدير النفط، رزق جد بوه يغلقه ويفتحه على مزاجه”، مضيفا “لما قلنا إنه كذاب ومجرم ماغلطناش، وشعاره أكذب أكذب أكذب حتى تصدق كذبك”.

وقلل من حجم الأشخاص الذين اتفقوا على إعادة فتح الحقول النفطية، قائلا “ما تسرب من اتفاق معيتيق وحفتر معاهدة بين رئيسين لدولتين، اللي يتحشموا ماتوا”، حسب وصفه .

واعتبر أن اتفاق معيتيق مع حفتر بمثابة “بيوع لدماء الشهداء واستسلام لانقلابي مهزوم عفن في زمن انتصارات بركان الغضب”، قائلا “المغرورون يعتقدون أنهم على صواب”.

ومن جهتها، كشفت قيادة قوات الجيش الوطني عن تفاصيل التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج وتصدير النفط، حيث قالت في بيان لها نشره الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري عبر صفحته على موقع فيسبوك، اليوم الجمعة، إن الحوار الليبي – الليبي الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي من النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.

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