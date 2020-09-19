ليبيا الان

“المرور والتراخيص” بداخلية الحكومة الليبية تعلن الإجراءات الاحترازية لاستقبال سوء الأحوال الجوية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر عقيد حسن أمهيدي الشلماني مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية الليبية، تعليماته باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية والمرورية على الطرق الرئيسية ومداخل المدن، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين وحفاظًا على السلامة العامة.

وطالب عقيد حسن أمهيدي الشلماني ، في بيان موجه لرؤساء أقسام المرور بمديريات الأمن بوزارة الداخلية – “باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المرورية الاحترازية، وتكثيف الدوريات التابعة لطرفكم، وتمركزها وفقًا لحدودكم الإدارية، للتنبيه على السادة مستعملي الطريق، بخطورة هذه العاصفة الشتوية، وما قد يترتب عليها من أخطار محتملة لا قدر الله”.

وشدد عقيد حسن أمهيدي الشلماني على ضرورة تواصل رؤساء أقسام المرور بمديريات الأمن، بشكل مُباشر مع مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص في الوزارة بشكل دوري، وإبلاغها بأي طارئ قد يحدث، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة؛ وذلك حفاظًا على السلامة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك