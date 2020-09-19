“المرور والتراخيص” بداخلية الحكومة الليبية تعلن الإجراءات الاحترازية لاستقبال سوء الأحوال الجوية

أصدر عقيد حسن أمهيدي الشلماني مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية الليبية، تعليماته باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية والمرورية على الطرق الرئيسية ومداخل المدن، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين وحفاظًا على السلامة العامة.

وطالب عقيد حسن أمهيدي الشلماني ، في بيان موجه لرؤساء أقسام المرور بمديريات الأمن بوزارة الداخلية – “باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المرورية الاحترازية، وتكثيف الدوريات التابعة لطرفكم، وتمركزها وفقًا لحدودكم الإدارية، للتنبيه على السادة مستعملي الطريق، بخطورة هذه العاصفة الشتوية، وما قد يترتب عليها من أخطار محتملة لا قدر الله”.

وشدد عقيد حسن أمهيدي الشلماني على ضرورة تواصل رؤساء أقسام المرور بمديريات الأمن، بشكل مُباشر مع مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص في الوزارة بشكل دوري، وإبلاغها بأي طارئ قد يحدث، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة؛ وذلك حفاظًا على السلامة العامة.