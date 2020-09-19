إستئناف الدراسة بجميع كليات جامعة اجدابيا

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19 September, 2020

استؤنفت صباح اليوم السبت الموافق 19 _9_2020‪ الدراسة في كليات جامعة اجدابيا كلا حسب الخطة والاستراتيجية التي وضعت لسلامة الطلاب.

وفي تصريح من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور موسى المقريف تحدث خلال جولته للكليات هذا الصباح أنه وبعد القرار وزارة التعليم باستئناف الدراسة وقرار مجلس الجامعة على تكييف الجامعة حسب الوضع الوبائي في المدينة التي تقع بها.

وأضاف المقريف ان الكليات استئنافت الدراسة بحسب ما انجزت من المحاضرات العلمية على سواء خلال المحاضرات العادية بالقاعات الدراسية أو ما استكمل من المحاضرات الإلكترونية، في حين بدأت كلية الحقوق تعمل بنظام السنة الدراسية وبحكم انها استكملت مناهجها بما نسبته 90 ٪ يعتبر اليوم الأول الامتحانات النهائية بها.

وأكد المقريف أن هذا الاستئناف جاء وفق توفير بعض الاحتياجات الإحترازية لاعضاء هيأة التدريس والموظفي بالكيات.كما لمس خلال زيارته تواجد الطلاب الذي يتمني ان يكونوا ملازمين وفق الخطط الإحترازية مع مساهمتهم في نشرها داخل المجتمع.

وتحدث المقريف عن إستئناف الدراسة جاء من حرص رئاسة الجامعة وجميع مكوناتها من عمداء الكليات وأعضاء هيأة تدريس وموظفي وعاملين للمحافظة على الوعاء الزمني للفصل الدراسي للطالب بحيث يستكمل مسيرته العلمية ويلتحق بميادين العمل.

ختاما.. يتقدم رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور موسى المقريف بالتحية للجميع من عمداء الكليات واعضاء هيأة التدريس والموظفين والعاملين بجامعة اجدابيا وبسعادة الرجوع الي قاعات الدراسة اتقدم لكل من ساهم منهم بالشكر والتقدير كما اتمني انهاء العام الجامعي بأقل الإضرار.