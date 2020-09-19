مستشفى أم الرزم العام يعلن الطوارئ تحسبا لهطول أمطار وفيضانات وفق توقعات الأرصاد الجوية

أعلن مستشفي أم الرزم العام، حالة الطوارئ، بناء على تعليمات وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وقال المستشفى في بيان:” يعلن مستشفي أم الرزم العام، وجهاز الإسعاف والطوارئ بلدية أم الرزم حالة الطوارئ، والتعاون مع المجلس البلدي بلدية أم الرزم، ومديرية أمن، وجهاز الدفاع المدني أم الرزم، وكذلك شعبة الهلال الأحمر ، وشركة المياه والصرف الصحي، بخصوص توقعات هطول الأمطار بغزاره وتوقع حدوث الفيضانات بناء على توقعات الارصاد الجوية”.

وكان العقيد حسن أمهيدي الشلماني مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية الليبية، قد أصدر تعليماته باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية والمرورية على الطرق الرئيسية ومداخل المدن، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين وحفاظًا على السلامة العامة.

وطالب عقيد حسن أمهيدي الشلماني ، في بيان موجه لرؤساء أقسام المرور بمديريات الأمن بوزارة الداخلية – “باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المرورية الاحترازية، وتكثيف الدوريات التابعة لطرفكم، وتمركزها وفقًا لحدودكم الإدارية، للتنبيه على السادة مستعملي الطريق، بخطورة هذه العاصفة الشتوية، وما قد يترتب عليها من أخطار محتملة لا قدر الله”.

وشدد عقيد حسن أمهيدي الشلماني على ضرورة تواصل رؤساء أقسام المرور بمديريات الأمن، بشكل مُباشر مع مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص في الوزارة بشكل دوري، وإبلاغها بأي طارئ قد يحدث، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة؛ وذلك حفاظًا على السلامة العامة.