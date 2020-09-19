ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

19 September, 2020

وصل مساء السبت ،وكيل وزارة التعليم بالحكومة الليبية عبد الرحيم البركى مدينة سرت فى اول زيارة رسمية لة

ويرافق الوكيل مدير عام الأدارة العامة للأمتحانات ومدير أدأرة المعدلات العلمية ومدير ادأرة الحراسات بوزارة التعليم بالحكومة

وهدا وعقد أجتماعا الليلة بسرت مع مدير أمن سرت المكلف عميد الصالحين أطبيقة وبحضور مساعد الشؤون العامة بالمديرية عميد عبد السلام عبد الحفيظ ومراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافى ومدراء مكاتب الخدمات التعليمية بسرت والصلول ومدراء الادارات والمكاتب بقطاع تعليم سرت

وقال مدير ادأرة الأعلام ببلدية سرت محمد الاميل ل ان الاجتماع خصص لبحث وأستعراض الترتيبات النهائية للامتحانات للشهادة الثانوية العامة غدا الاحد فى ظل جائحة كورونا

كما تناول الاجتماع بحث الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا ودلك من خلال اتباع كافة الاجراءات والشروط الواجب توفيرها للطلاب والمشرفيين عليهم

كما تم خلال الاجتماع بحث عدظ من المعوقات التى تواجة مراقبة تعليم سرت وفى مقدمتها المشاريع المتوقفة لصيانة المؤسسات التعليمية وتأخر عقود المعلميين الجدد

ومن جهتة قال وكيل وزارة التعليم بالحكومة أن مدينة سرت هى مدينة التاريخ والجهاد ولها خصوص كبيرة وأهمية للحكومة الليبية وان وزارة التعليم ستضع أمكانيا تها لمراقبة التعليم بسرت وتوفير الامكانيات لها.