ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سبها |

19 September, 2020

نفت بلدية سبها اليوم السبت ،رفضها استلام غاز الطهي القادم من المنطقة الغربية، مؤكدا أن الأخبار التي تم تداولها بهذا الشأن “مغلوطة وغير صحيحة”.

وقال عميد بلدية سبها، الشاوش غربال ،في تصريح صحفي ،إن المصدر الرئيسي للغاز والمحروقات هي شركة البريقة وهي ذات إدارة موحدة ولخدمة كافة المواطنين، مشيرا إلى أن بلدية سبها على تواصل مباشر مع شركة البريقة وأن شحنات الغاز تصل إلى مستودع سبها من قبل الشركة.

وتابع غربال أن هدف المجلس البلدي سبها الأساسي هو خدمة المواطن وتوفير كافة الاحتياجات سواء كانت من غرب البلاد أو شرقها، لافتا إلى أن كل ما يبث من إشاعات وأخبار مغلوطة هو عبارة عن محاولات فاشلة لإدخال المدينة والمنطقة في تجاذبات سياسية سيكون المتضرر الأول والأخير منها هو المواطن البسيط.