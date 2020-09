الحكومة المؤقتة تكلف أبو خطوة بتولي منصب المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتليفزيون

قررت الحكومة المؤقتة، السبت، تكليف، عمر أبو خطوة،

بتولي منصب المدير العام للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي.

وقالت الحكومة في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” إن أبو خطوة سيمارس اختصاصاته وفقا للقوانين والنظم السارية،

مبينة أن هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، مطالبة الجهات

المعنية بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

