أردوغان: سنحل مشاكل شرق البحر المتوسط عبر الحوار

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتخلى عن الاستفزازات في شرق البحر المتوسط وتعطي نساحة مساحة أكبر لحل المشاكل عبر الحوار.

وقال أردوغان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أمس السبت: “نعتزم الاستماع إلى كل دعوة صادقة، وإعطاء الدبلوماسية أكبر مساحة ممكنة، وحل المشكلات التي يمكن أن يكون فيها الجميع رابحا من خلال الحوار”، مضيفا: “سنواصل الدفاع حتى النهاية عن كل قطرة ماء وشبر أرض من بلادنا” على حد زعمه..

وفي وقت سابق السبت، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا لإعادة فتح حوار مسؤول مجددا بخصوص شرق المتوسط، في تغريدة نشرها عبر تويتر، باللغة التركية، هي الأولى من نوعها.

وقال ماكرون في تغريدته: “بعثنا رسالة واضحة إلى تركيا في قمة أجاكسيو: دعونا نعيد فتح حوار مسؤول، بحسن نية، وبدون سذاجة، هذه الدعوة هي الآن أيضًا دعوة البرلمان الأوروبي، يبدو أنها قد سُمعت، فلنتقدم”.

واستضافت مدينة أجاكسيو، وهي عاصمة إقليم جزيرة كورسيكا الفرنسية، قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي الجنوبية، الأسبوع الماضي، لمناقشة التوتر بين تركيا واليونان شرقي المتوسط.

ودفعت فرنسا بثقلها لدعم اليونان وقبرص أمام المطامع التركية في المياه الاقتصادية الخالصة لكلا الدولتين، وأجرت معهما تدريبات عسكرية في شرق البحر المتوسط، بعدما أعلنت أنقرة عن بدئها أعمال التنقيب عن الغاز في تلك المنطقة التي تدعي أنها تقع ضمن حدودها البحرية.