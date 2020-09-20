“معيتيق” يناقش مشاكل الانتخابات البلدية مع رئيس اللجنة المركزية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” -السبت- رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ” سالم بن تاهية”، الذي استعرض أمام النائب المشاكل والصعوبات التي تعيق استكمال العملية الانتخابية للبلديات المنتهية ولايتها القانونية- حسب ما أوردته إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي على صفحتها الرسمية.

وأثنى “معيتيق” خلال اللقاء الذي عقد بطرابلس على الجهود التي تبذلها اللجنة وأكد على دعمها حتى تتمكن من القيام بمهامها المنوطة بها لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي وفق الأسس والضوابط المتعلقة بانتخاب المجالس البلدية، كما شدد “معيتيق” على ضرورة استكمال الانتخابات في كل البلديات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية