العاملون بحقل آمال النفطي يطالبون بزيادة المرتبات وتفعيل التأمين الصحي

طالب “اتحاد عمال حقل آمال” النفطي ،كل اتحادات العمال الرئيسية و الفرعية على مستوى ليبيا أن يتواصلوا معهم من أجل تكثيف الجهود والمساعي لتفعيل القرار رقم (642)، لما فيه من نيل الحقوق وتحسين الدخول والمستوى المعيشي لجميع العاملين في القطاع.

ويقضي القرار المشار إليه بزيادة المرتبات بما نسبته 67% كما يشمل إلغاء ضريبة الدخل و تفعيل التأمين الصحي ، كما ناشد أعضاء الاتحاد في مطالبتهم أن يكون هذا الاستحقاق من أولويات المؤسسة الوطنية للنفط و الجهات التشريعية و التنفيدية وطالب العاملون في حقل آمال جميع موظفي قطاع النفط المشاركة في نشر بيانهم حتى تصل مطالبتهم إلى الجهات المعنية .

يشار إلى أن حقل آمال النفطي يقع في منطقة الواحات، بالقرب من مدينة أوجلة -في صحراء المنطقة الشرقية وهو أكبر حقول شركة الهاروج للعمليات النفطية و يعد من أكبر وأهم الحقول جميعها في حوض سرت الجيولوجي.

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