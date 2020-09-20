مكافحة كورونا بمصراتة: تسجيل 17 إصابة جديدة في البلدية

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة

كورونا ببلدية مصراتة، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية، أمس السبت.

وقالت اللجنة في إيجاز لها إن هذه الإصابات ظهرت بعد أن

قام فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بأخذ 152 مسحة أنفية وبلعومية، 93 منها

من داخل البلدية و59 من خارجها، وإحالة هذه المسحات إلى المختبر المرجعي لصحة

المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

هذا وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن السبت،

عن تسجيل 8 حالات وفاة و 796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 472 حالة شفاء.

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