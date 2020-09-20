بنغازي.. هيئة السلامة تتأهب لعاصفة متوسطية تضرب الساحل الشرقي

حذرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية من مدينة بنغازي، من وصول عاصفة متوسطية يُتوقع أن تضرب السواحل الشرقية من البلاد وفقاً لتنبؤات مركز الأرصاد الجوية، وطالبت السلطات برفع حالة التأهب القصوى للأجهزة التابعة لهيئة السلامة.

وطالبت هيئة السلامة الوطنية في بنغازي في منشور لها -وفقاً للتحذير – بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر ورفع حالة التأهب لجميع الأجهزة الأمنية وهيئة السلامة الوطنية لإمكانية تردي حالة الطقس يوم الأحد.

كما شددت هيئة السلامة الوطنية على رؤساء ووحدات الإطفاء بالهيئة ضرورة الإيعاز لمنتسبيها بأخذ درجة التأهب القصوى وسرعة الاستجابة وتلقي البلاغات والتعاون مع الجهات المعنية وإخطار الهيئة عن أي طارئ قد يحدث.

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