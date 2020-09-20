بنغازي.. تعاون وثيق بين الهلال الأحمر الليبي والبعثة الأممية والبرنامج الإنمائي بليبيا

استقبل الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي “مرعي الدرسي”، بمقر الأمانة العامة في مدينة بنغازي كبار مستشاري بعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا -حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للجمعية.

واطلع الوفد الأممي، الأمين العام علي مهمة الفريق فى ليبيا وهي ايجاد سبل التعاون مع القطاع الصحي خصوصاً في ظل انتشار جائحة كورونا وأن الهدف جمع الأطباء للعمل تحت راية موحدة فى كل ليبيا ، كما نجح الهلال الأحمر في عمله كمؤسسة موحدة ودعم بيان حماية العناصر الطبية.

وأثنى الأمين العام للجمعية مجهودات الفريق وتحدث عن الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة منذ بداية الجائحة وذلك بتشكيل لجنة قدمت خطة موحدة بالتعاون مع شركائها ومتابعة توصيات منظمة الصحة العالمية ونجحت الجمعية فى مهام عملها وحثهم أيضاً على دعم مناطق الجنوب الليبي-حسب ما أفاد به “الدرسي”، فيما أكد الوفد الأممي على رغبته بالتعاون والعمل مع الهلال الأحمر الليبي مؤكدا تقديم الدعم وفق ما يستطيع والتنسيق لتكثيف الجهود المشتركة للعمل فى كل ليبيا.

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