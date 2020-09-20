ليبيا الان

لندن.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على إجراءات العزل

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تظاهر مئات المتظاهرين في وسط العاصمة البريطانية لندن -السبت- احتجاجاً على إجراءات العزل العام التي اتخذتها السلطات بهدف الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا وتمكنت الشرطة من فض المظاهرة بعد اشتباكات مع المحتجين اعتقلت على إثرها الشرطة 32 شخصا.

حمل المتظاهرون الغاضبون لافتات كتبت عليها عبارات احتجاجية منها ” جسدي خياري” ، ” لا للكمامات الإلزامية”، “كوفيد خدعة”، فيما وجه المتظاهرون عبارات إلى الشرطة صارخين بــ ” اختاروا إلى جانب من ستقفون” ، في  إشارة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي صرح بعزم حكومته إعادة فرض بعض قيود الإغلاق في جميع أنحاء إنجلترا، حيث شهدت بريطانيا -عموماً- أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بسبب الفيروس حيث سجلت أكثر من 41 ألف حالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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