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وزير دفاع الوفاق يعلن شرطين للحوار والحل السياسي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع بحكومة الوفاق د.صلاح الدين النمروش عن شرطين للحوار والحل السياسي.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن النمروش القول «منفتحون على أي حلٍ سياسي لا يكون مجرم الحرب خليفة حفتر طرفاً فيه..».

وأضاف «نرفض أي حوار ليس فيه تمثيل لأبطال بركان الغضب الذين نعتز ونفتخر بهم وببطولاتهم التي سطروها»، وقال « لن نتنكر لدماء الشهداء الطاهرة الذين ذادوا عن الأرض والعرض وألحقوا بالمعتدين الآثمين الهزيمة والخذلان».

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وأجرت القيادة العامة حوارا مع نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيق في إطار الحوار الليبي – الليبي الداخلي، وأعلنت الجمعة عن اتفاق لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «لتأمين مستقبل ليبيا، ولمدة شهر واحد»، حسب بيان صادر عن القيادة العامة.

في المقابل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»، أمس السبت،  وتابعت المؤسسة أن حالة «القوة القاهرة» ستستمر على  الحقول والموانئ النفطية التي تأكد وجود عناصر من  «عصابات فاغنر والجماعات المسلحة الأخرى فيها، التي تعرقل أنشطة وعمليات المؤسسة الوطنية للنفط».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • لا توجد وزارة دفاع ولا وزير دفاع في مجموعة صعاليك الصخيرات ما يوجد عندهم هي مليشات مارقه مكونه من شواذ ليبيين استنجدوا بشواذ سوريين جلبهم الفكر الشاذ لاخوان الشيطان كلاب اردوغان

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  • طز فيك فانت حقير لا تستطيع ان تغير قائد كتيبة فهى باسم صاحبها البقرة والحصان والفار وغنيوة وكارة وانت مجرد طرطور وكلب تافه من كلاب اردوغان بينما المشير خليفة حفتر رغم انفك قائد الجيش الوطنى بقرار من نواب الشعب وبنصاب قانونى ولا يجوز لاحد عزله الا بقرار من مجلس النواب المنتخب وبنصاب قانونى اما انت فستذهب مع اى تغيير لانك حقير بينما المشير يسيطر بقراره على كل وحدة عسكرية فى برقة وفزان والهلال النفطى وسرت وجنوب اقليم طرابلس اى ثلاث ارباع ليبيا محررة خالية من الاحتلال يامختل عقليا اتفووووه عليك فنكوش

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  • ومن أنت ايها البائس…؟؟ حفتر تم تكليفه من قبل مجلس النواب المنتخب شرعيا و وجوده شرعي وليس مغتصب للسلطة او الصلاحيات مثلك ايها المسكين…انتم مجرد ذيول لكلب الصيد القردوغان عميل اسرائيل وامريكا وبالتالي لايحق لك الكلام او التصريح بشيْ …لن ينفعكم القردوغان عميل امريكا واسرائيل وراعي الدواعش والارهاب ومحامي العاهرات والحشاشين والشواذ الجنسيين والمثليين…بِأختصار أنت لاشيء ولا تمثل شيء…..

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  • من يشترط هو من يسيطر على الارض وانت ايها الحقير محرم عليك معظم ارض ليبيا ووزير دفاع لمن ومن يدافع عنك محتل تركى ومرتزقة من سوريا ولا تسطيع دخول دويلة كاره او غنيوه او الحصان او البقرة الا بتاشيرة من صاحب الدويلة ياتفه فانت وزير تلميع بيضان السراج واردوغان

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  • القوى هو من يفرض شروطه على سيدك المعتوه اردوغان انظر الى الخطين الحمر الاول مصرى من قاهر الاخوان واحترمه اردوغان رغم انفه والاخر خط احمر فرنسى شرق المتوسط جعل اردوغان يشرب من البحر ويحاول التودد لمصر التى طلبت منه اولا تسليم الاخوان المطلوبين والان رجب اردوغان فوق خازوق ساخن فالليرة تتهاوى رغم ما نهبه من اموال الشعب الليبى على يد الخوان واموال قطر وان كانت موزه تحصل مقابل اموال قطر على اراضى تسثمرها فى تركيا باسمها !!
    فسقوط اردوغان مؤكد الان الا اذا تخلى عن الاخوان وتقارب مع مصر كما يطالب زعيم المعارضة التركية

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  • انت تلعب فى الوقت الضائع فرحيلك مع السراج بات محتوما فهو عينك طرطور حتى يمنع باشاغا من مقابلة اكار وفضل حمار مثلك امعة تافه لا يشكل خطرا عليه

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  • اللي يسمع كلامه يقول ليبيا دولة ذات سيادة وامورها مستفة وهو يقدر يفرض اللي يبيه والمجتمع الدولي يقوله امرك يا نمروش اصلا اي حل سيكون سيفرض فرض وانت لست من يقرر من يكون طرف في الحوار او لا يكون غير تحشم في روحك وخلاص لو كنت مكانك كنت انتظرت نقلة الشطرنج الثانية بعد فرض فتح الحقول النفطية بالقوة وغصبا عن صنع الله وداعميه هكي السياسة ولعبها الصح

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    • ليبي فاهم الهايك. زيد انتظر شويه لما تخرج قوات الفاغنر من شرقها في بداية شهر اكتوبر وتوا تشوف الهبك

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