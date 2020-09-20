شركة الكهرباء تعلن بدء أعمال الصيانة في خط الكهرباء المغذي لطرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تحديد موقع العطب على مسار خط الكهرباء المغذي للعاصمة طرابلس، مشيرة إلى بدء أعمال الصيانة اليوم الأحد.

وقالت الشركة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبت، إن العطب يقه بالدائرة الأولى في الغرفة رقم ( 9و10و11) وسيتم البدء في فتح الغرف اليوم الأحد تمهيداً لإجراء أعمال الصيانة.

والخميس الماضي، أعلنت الشركة حدوث إظلام تام في الجزء الغربي من الشبكة الغربية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ من أجل «إعادة بناء الشبكة الكهربائية».

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وفي بيان لاحق، أرجعت حدوث الإظلام الجزئي على شبكة المنطقة الغربية، إلى عطل في محطة الرويس الغازية، حيث وقع انخفاض في ضغط الغاز الواصل إلى المحطة، مما أثر سلبا على تزويدها بالغاز، لتنخفض القدرات الإنتاجية بها، وتخرج بعض وحدات التوليد فيها عن العمل.

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