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«أبو راس»: ليبيا أصبحت مرتعا لاتفاقيات «المراهقين» وإعادة حفتر للمشهد تزيد من «معاناة الشعب»

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعمت النائبة المنشقة عن مجلس النواب، وعضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، ربيعة أبو راس، إن أي اتفاق يعيد المشير حفتر للمشهد هو تعزيز ومضاعفة الأزمة الليبية اقتصاديا، وماليا، وأمنيا، وسياسيا.

وواصلت «أبو راس» زعمها، عبر تصريحات نشرتها شبكة الرائد إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان، قائلة، إنه على جميع المسؤولين والحلفاء الدوليين تحمل مسؤولياتهم اتجاه ما يحصل من تآمر على مصير الدولة الليبية وشعبها، واخفاء لكل أنواع الجرائم التي ساهمت فيها أطراف دولية ومحلية باسم إنقاذ الشعب من أزمته الخدمية والمالية، وفق صفحتها الرسمية.

وادعت «أبوراس»، أنه لابد من الضغط على البعثة الأممية لتلعب الدور الإيجابي والمهني وأن تكف عن مراعاة بعض الدول على حساب الإرادة الليبية الذي أضعف دورها وهز ثقة الليبيين في مبادراتها للحل.

ودعت البعثة الأممية إلى انطلاق حوار بأسرع وقت وتجميد كل الصلاحيات التي يحاول الكثير استغلالها للإبقاء على نفوذه.

وقالت أبوراس، مدعية: “أنها ليست ضد أي شراكة دولية تساهم في التنمية على الصعيد المحلي والدولي، لكنها ترفض أن تكون البلاد مرتعا لأشكال الجريمة المختلفة التي تنتج كل يوم من خلال اتفاقات ثنائية يقوم بها من حين لأخر مجموعة من المغامرين والمراهقين من دولة إلى أخرى”، وفق قولها.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يابوراس خنزير فالمشير هو رئيس ليبيا القادم رغم انف الخوان ومن خلال صندوق الانتخابات فهو من يدير الان ثلاث ارباع ليبيا بقرار موحد منه يستطيع نقل او تغيير اى قائد عسكرى على الارض المحررة والخالية من رؤوس الخرفان الغبية بينما لا يستطيع السراج ولاوزير دفاعه تغيير قائد كتيبة باسم صاحبها الحصان والبقرة والفار وكاره وغنيوة !!!

    رد

  • استعدى يابوراس فراسك ستطير بعد ان يصل المشير ويقضى على الصراصير

    رد

  • انتى إتصكري فمك ـ وتلهي في حوشك وجراويك ـ
    وبالنسبة للكلاب الأجانب الأنجاس الي يلحسوا في لسانات الكلاب ـ والي
    عيونهم صفر وزرق وشعرهم أحمر ـ بالرصاص في جرتهم ـ حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ـ كره اصحاب العيون الزرق والصفر ـ
    وانتم علاش شاريين السلاح ومجوعين الأطفال وحارمين النواطن..؟؟!!! ما هو لازم تستخدموه ضد أأي نجس أو نجسة ـ مش قاللنا الله في القرأن إذا لاقيتم …!!!!
    خلاص ـ تلقوا دين ملتهم ـ لازم إدمرولهم وجوههم تدمير …كيف نقول تدمير معناها تدمير … فهمت أنت وياه ….!!؟؟؟

    رد

  • انتى إتصكري فمك ـ وتلهي في حوشك وجراويك ـ
    وبالنسبة للكلاب الأجانب الأنجاس الي يلحسوا في لسانات الكلاب ـ والي
    عيونهم صفر وزرق وشعرهم أحمر ـ بالرصاص في جرتهم ـ حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ـ كره اصحاب العيون الزرق والصفر ـ
    وانتم علاش شاريين السلاح ومجوعين الأطفال وحارمين المواطن..؟؟!!! ماا هو لازم تستخدموه ضد أأي نجس أو نجسة ـ مش قاللنا الله في القرأن إذا لاقيتم …!!!!
    خلاص ـ تلقوا دين ملتهم ـ لازم إدمرولهم وجوههم تدمير …كيف نقول تدمير معناها تدمير … فهمت أنت وياه ….!!؟؟؟

    /i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/12/02/article-1334993-0C51CC1D000005DC-960_468x482.jpg
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