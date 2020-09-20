سامي الساعدي: اتركوا لـ«المبادئ» قدسيتها الوطنية

طالب سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، بترك مصطلح «المبادئ أو الثوابت» لاحترامه وقدسيته الوطنية أو الدينية، بحسب وصفه.

وقال الساعدي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أرجوكم. اتركوا لمصطلح (المبادئ) أو (الثوابت) احترامه وقدسيته الوطنية أو الدينية”.

وأضاف “انتقدوا من شئتم من الأشخاص أو الهيئات بعلم وعدل، قولوا مثلا: فلان ظلمَنا عندما انتقدنا باسم المبادئ، أو إنه تناقض في تعامله مع مبادئه، أو إنه استفاد من الأخطاء السابقة، فلا أحد فوق النقد (بعلم وعدل)، أما أن تجعلوا كلمة المبادئ أو الثوابت علكة سخرية في كل فم، أو مضغة استهزاء على كل لسان، فلا أظن أن هذا مسلك سوي”.

وتابع “ثم لا تنسوا أنكم انتفعتم كثيرًا من أمثال هذه المصطلحات في الأوساط التي تروج فيها هذه المصطلحات. نافسوا بشرف، وخاصموا بحق، وراقبوا الله ثم هذا الوطن الممزق”.