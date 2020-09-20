ليبيا الان

سامي الساعدي: اتركوا لـ«المبادئ» قدسيتها الوطنية

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، بترك مصطلح «المبادئ أو الثوابت» لاحترامه وقدسيته الوطنية أو الدينية، بحسب وصفه.

وقال الساعدي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أرجوكم. اتركوا لمصطلح (المبادئ) أو (الثوابت) احترامه وقدسيته الوطنية أو الدينية”.

وأضاف “انتقدوا من شئتم من الأشخاص أو الهيئات بعلم وعدل، قولوا مثلا: فلان ظلمَنا عندما انتقدنا باسم المبادئ، أو إنه تناقض في تعامله مع مبادئه، أو إنه استفاد من الأخطاء السابقة، فلا أحد فوق النقد (بعلم وعدل)، أما أن تجعلوا كلمة المبادئ أو الثوابت علكة سخرية في كل فم، أو مضغة استهزاء على كل لسان، فلا أظن أن هذا مسلك سوي”.

وتابع “ثم لا تنسوا أنكم انتفعتم كثيرًا من أمثال هذه المصطلحات في الأوساط التي تروج فيها هذه المصطلحات. نافسوا بشرف، وخاصموا بحق، وراقبوا الله ثم هذا الوطن الممزق”.

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الإرهاب الجماعة المقاتلة سامي الساعدي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ساعدى الشيطان الخرفان
    الاخوانى ناقص عقل ودين ناقص عقل لان اول شرط لدخول عصابة الاخوان ان يكون امعة بلا عقل ويكون عبد لمرشد ضال يتباهى بانه يعامل من بايعوه كالميت فى يد مغسله ..
    وناقص دين لا اركان الاسلام عندهم اربعة فقط صلاة وزكاة وصيام وحج اما الركن الاول والذى بدونه لا قيمة للاركان الاخرى فويل للمصلين المرائين ..والمفلس ياتى بصلاة وصيام وزكاة ويطرح فى النار لانه اخوانى حقير يسفك الدماء ويفسد فى الارض .
    اما المسلم الحق فاركان الاسلام عنده خمسة اولها شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بمعنى ان يكون عمله خالصا لوجه الله لا يخشى احد غيره لامرشد ولاخليفة الدعارة اردوغان ويؤمن برسالة سيدنا محمد رحمة للعالمين ويقتدى بقيمه السامية من صدق وامانة وحب الخير للجميع والعفو والتسامح بينما الاخوانى عنصرى يهودى قلبه كالحجارة منافق يتنفس الكذب لا عهد له ولا امان وفاجر فى خصومته .
    ويامر بالمنكر وينهى عن المعروف قال تعالى :-
    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (68)

    رد

  • انتم من شر خلق الله ياساعدى الشيطان ..
    فلا تنسى ان امرأة مومس دخلت الجنة لانها سقت كلب . وانت ياكلب النار هل عرفت لماذا انت كلب النار لانك تحرض على سفك الدماء والافساد فى الارض والاسلام دين رحمة دينا قيما لا يعرف البغضاء والكراهية التى تزرعوها ولقد راينا رسول الله يستغفر للمنافقين الذين اذوه لانه رحمة مهداه للعالمين ويعمل بقوله تعالى :-
    وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34)
    ولان الله وحده يعلم الغيب وما فى قلوب المنافقين امثالك فاخبره الله بانه لن يغفر لهم .
    فانت ايها المنافق تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر
    قال تعالى :-
    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (68)

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  • اخر واحد يتكلم عن المبادئ واحد ديوث مثلك من مشاخخ الاخوان يعيش فى بيئة نجسه حوله بيوت دعارة تدخلها رسميا مثل اى دور سينما ومن الذى ينفق عليك من مال حرام اتحداك ان تنكر ان من يشرف على قنوات قطرائيل بتركيا ويمولها الصهيونى الحقير عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى السابق ومستشار امير قطر القذر الاعلامى

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