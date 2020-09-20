«مكافحة الهجرة غير الشرعية»: إستلام 128 مهاجرا كانوا على متن قارب خشبي

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس، تسلمه 128 مهاجر غير شرعي من مكتب الترحيل بالجهاز كانوا على متن قارب خشبي.

وأشار إلى أن المهاجرين الذين تسلمهم الجهاز من جنسيات مختلفة عربية و إفريقية وآسيوية، مشيرا إلى تقديم الخدمات الايوائية للمهاجرين غير الشرعيين، وفق منشور بصفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ومنذ العام 2011 والانقسام الذي تشهده البلاد منذ العام 2014 تفاقمت مشكلة الهجرة غير الشرعية، وفي أغسطس الماضي أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنقاذ 67 مهاجرًا غير شرعي على بعد 18 ميلًا بحريًّا عن منطقة أبوكماش، حيث انقلب بهم قارب وسط البحر أثناء سعيهم للهجرة غير الشرعية.

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