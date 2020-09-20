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محمد صوان: الاتفاق بين معيتيق وحفتر “مشبوه وعبثي”

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل ردود الفعل حول اتفاق القيادة العامة وأحمد معيتيق، إذ أعلن رئيس حزب العدالة والبناء الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا محمد صوان رفضه للاتفاق واصفا إياه بـ”المشبوه و العبثي”.

وكتب صوان في صفحته الشخصية أن “ما جرى اليومين الماضيين من ترتيبات للإعلان عن تسوية وتمرير اتفاقات مشبوهة، تحمل في طيّاتها طموحات فردية وتجاوزاً للشرعية والجهات المسؤولة، وهي مغامرة غير مدروسة، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات النجاح” وذلك في انتقاد صريح لأحمد معيتيق.

وأضاف صوان أن “ما ورد في مذكرة التفاهم من مواضيع وصفها خطيرة وهامة تتعلق بمقدرات الدولة و الميزانية وتوزيعها وتشكيل لجنة بصلاحيات حكومة ترتيب وموافقة من الجهات المسؤولة يؤشر إلى غياب أبجديات العمل السياسي بما لا يسمح بأي فرصة للنجاح”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • راحت على الاخوان ياحيوان
    الاخوانى ناقص عقل ودين ناقص عقل لان اول شرط لدخول عصابة الاخوان ان يكون امعة بلا عقل ويكون عبد لمرشد ضال يتباهى بانه يعامل من بايعوه كالميت فى يد مغسله ..
    وناقص دين لا اركان الاسلام عندهم اربعة فقط صلاة وزكاة وصيام وحج اما الركن الاول والذى بدونه لا قيمة للاركان الاخرى فويل للمصلين المرائين ..والمفلس ياتى بصلاة وصيام وزكاة ويطرح فى النار لانه اخوانى حقير يسفك الدماء ويفسد فى الارض .
    اما المسلم الحق فاركان الاسلام عنده خمسة اولها شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بمعنى ان يكون عمله خالصا لوجه الله لا يخشى احد غيره لامرشد ولاخليفة الدعارة اردوغان ويؤمن برسالة سيدنا محمد رحمة للعالمين ويقتدى بقيمه السامية من صدق وامانة وحب الخير للجميع والعفو والتسامح بينما الاخوانى عنصرى يهودى قلبه كالحجارة منافق يتنفس الكذب لا عهد له ولا امان وفاجر فى خصومته .
    ويامر بالمنكر وينهى عن المعروف قال تعالى :-
    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (68)

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