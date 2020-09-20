محمد صوان: الاتفاق بين معيتيق وحفتر “مشبوه وعبثي”

تتواصل ردود الفعل حول اتفاق القيادة العامة وأحمد معيتيق، إذ أعلن رئيس حزب العدالة والبناء الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا محمد صوان رفضه للاتفاق واصفا إياه بـ”المشبوه و العبثي”.

وكتب صوان في صفحته الشخصية أن “ما جرى اليومين الماضيين من ترتيبات للإعلان عن تسوية وتمرير اتفاقات مشبوهة، تحمل في طيّاتها طموحات فردية وتجاوزاً للشرعية والجهات المسؤولة، وهي مغامرة غير مدروسة، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات النجاح” وذلك في انتقاد صريح لأحمد معيتيق.

وأضاف صوان أن “ما ورد في مذكرة التفاهم من مواضيع وصفها خطيرة وهامة تتعلق بمقدرات الدولة و الميزانية وتوزيعها وتشكيل لجنة بصلاحيات حكومة ترتيب وموافقة من الجهات المسؤولة يؤشر إلى غياب أبجديات العمل السياسي بما لا يسمح بأي فرصة للنجاح”.

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