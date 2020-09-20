ليبيا الان

جدل حول هبوط طائرة تابعة للجيش الأمريكي في بنغازي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في خبر لافت وحاز على الاهتمام هبطت بالأمس طائرة من طراز بوينغ C-17A تابعة لسلاح الجو الأمريكي في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

وذكر موقع itamilradar المتخصص في رصد حركة الطائرات أن الطائرة الأمريكية اختفت من جميع مواقع التعقب في حوالي الساعة السابعة واثنتين وعشرين دقيقة بتوقيت وسط أوروبا فوق وسط البحر الأبيض المتوسط قبل أن تعاود الظهور في الساعة التاسعة واثنتي عشرة دقيقة قبالة ليبيا في رحلة متجهة غربًا.

وكانت أخبار قد تداولها نشطاء بالأمس عن زيارة سريعة دامت ثلاث ساعات قام بها وفد من القيادة المركزية الأمريكية إلى مدينة بنغازي، فيما لم تعلن أي جهة رسمية عن حقيقة الزيارة أو تفاصيلها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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