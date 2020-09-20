جدل حول هبوط طائرة تابعة للجيش الأمريكي في بنغازي

في خبر لافت وحاز على الاهتمام هبطت بالأمس طائرة من طراز بوينغ C-17A تابعة لسلاح الجو الأمريكي في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

وذكر موقع itamilradar المتخصص في رصد حركة الطائرات أن الطائرة الأمريكية اختفت من جميع مواقع التعقب في حوالي الساعة السابعة واثنتين وعشرين دقيقة بتوقيت وسط أوروبا فوق وسط البحر الأبيض المتوسط قبل أن تعاود الظهور في الساعة التاسعة واثنتي عشرة دقيقة قبالة ليبيا في رحلة متجهة غربًا.

وكانت أخبار قد تداولها نشطاء بالأمس عن زيارة سريعة دامت ثلاث ساعات قام بها وفد من القيادة المركزية الأمريكية إلى مدينة بنغازي، فيما لم تعلن أي جهة رسمية عن حقيقة الزيارة أو تفاصيلها.

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