مؤسسة النفط: رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2020

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها على “أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أية ترتيبات تتعلق برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية” معلنة “رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ الآمنة مؤكدة أنها أعطت “التعليمات للشركات المشغلة في كل الأحواض الرسوبية و كذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ الآمنة”.

وأضافت المؤسسة “تستمر حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية التي تأكد وجود عناصر من عصابات الفاغنر والجماعات المسلحة الأخرى التي تعرقل أنشطة وعمليات المؤسسة الوطنية للنفط”.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله “همنا الأساسي بدء الإنتاج والصادرات بمراعاة سلامة العاملين والعمليات وأيضاً منع أية محاولات تسييس قطاع النفط الوطني”، مما يعني أن المؤسسة الوطنية للنفط تفي بمهمتها الفنية وغير السياسية لاستئناف العمليات في المناطق الآمنة” مؤكدا أنه يجري “تقييما فني تمهيدا لمباشرة الإنتاج والصادرات”.

وأكدت المؤسسة أنها ملتزمة بأعلى المعايير الدولية لشفافية عملياتها التجارية، أما المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل سياسية خارج اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط” مضيفا “سنعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة”.