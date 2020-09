أسوشيتد برس: السراج يعارض اتفاق رفع القوة القاهرة عن المنشآت النفطية

قال

مسؤولون ليبيون، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج،

لن يوافق على اتفاق لإعادة إنتاج وتصدير النفط، وفق ما أعلنت المؤسسة الليبية للنفط،

السبت، من رفع حالة القوة القاهرة عن المنشآت النفطية الآمنة.

واستندت

وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في مكتب السراج، بقوله إن السراج يعارض الاتفاق النفطي

الذي طرحه نائبه أحمد معيتيق، الذي يمثل مصراتة، من أجل حل الأزمة الاقتصادية ومنها

حقول النفط وإعادة التصدير.

وأوضحت الوكالة، أن المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أكد

أن السراج لم يمنح موافقته على النسخة النهائية من الاتفاق، في مؤشر على عرقلة أي محاولة

للحل في ليبيا.

