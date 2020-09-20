«اليسير»: المنطقة الغربية خاضعة لمليشيات ترفض أي فرصة للحل

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق، عبد المنعم اليسير أن الوضع متشظي في المنطقة الغربية، وأن هناك قوى مسلحة لا تخضع لأي سلطة وهي في الأصل قوى غير متجانسة وغير متفاهمة.

وذكر اليسير في مداخلة هاتفية عبر فضائية “218” أن تلك القوى المُسلحة في المنطقة الغربية ترضى بأي وضع سياسي هش، قائلاً: “يعنى مجلس رئاسي، مؤتمر وطني يقع تحت تهديداتهم، أهم شيء لهم أن الأمر مفتوح للسفارات والوزارات والعقود والأموال”.

واسترسل في حديثه عن هذه المليشيات: “كل فرصة فيها حرب هي فرصة فيها جني الغنائم فالآن أي مبادرة بالنسبة لهم للتفاهم مع القوات المسلحة أو أي جهة أمنية أو مؤسسة أمنية أو عسكرية من صلب مؤسسات الدولة لترسيخ سيادة وهيبة الدولة هذا الشيء مرفوض من جانبهم”.

وأكد اليسير أن ذلك الرفض ليس له علاقة بشخصيات أو شخص معين، إنما الرفض لأي قيادة عسكرية أمنية شرطية تأتي للمشهد لكي تفرض سيادة القانون أو سيادة الدولة، مضيفا: “هذا مرفوض بالنسبة للمليشيات التي تغولت على الدولة”.