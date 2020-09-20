بعد اتفاقية تصدير النفط .. حديد : هل سنرى أمر توقيف من السراج لمعيتيق ومساءلته مثلما حدث مع باشاغا ؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق، طه حديد، رفضه لذهاب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، إلى روسيا للتفاوض مع قادة قوات الجيش الوطني على عودة إنتاج وتصدير النفط .

وتساءل حديد، في تغريدة له، قائلا “بعد أن تبين أن النائب أحمد معيتيق سافر دون علم رئيسه فائز السراج، واتفق مع الطرف الآخر على أشياء دون الرجوع لرئيسه، هل سنرى أمر توقيف من الرئيس لنائبه ومساءلته والتحقيق معه مثل ما حدث مع وزير الداخلية فتحي باشاغا أم لا؟”.

وكانت مصادر صحفية كشفت أن مبادرة معيتيق كانت بشكل شخصي ودون علم أو تنسيق مع فائز السراج أو باقي أعضاء الرئاسي.

وأضافت أن معيتيق لم يلتق بأيٍ من أبناء خليفة حفتر، في سرت، إنما التقى مع وكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة أمراجع غيث .

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