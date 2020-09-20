شركة الخليج تستعد لاستئناف العملية الإنتاجية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2020

وجه رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي للنفط فضل الله احتيتة جميع الإدارات والوحدات الإدارية بالشركة للتجهيز للبدء في التشغيل وإعادة العملية الإنتاجية بحقول الشركة والميناء واتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لذلك حسب الإجراءات المعمول بها مع مراعاة الضوابط المتعلقة بالسلامة، والتنسيق ما بين الإدارات لضمان إعادة التشغيل في اسرع وقت.

وأكدت الشركة أنه يجب الأخذ في الاعتبار الترتيبات والإجراءات المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم أماكن العمل والراحة وغيرها من الترتيبات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا

يأتي ذلك عقب إعلان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.