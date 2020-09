داخلية المؤقتة تحذر من عاصفة ستضرب السواحل الشرقية

حذرت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقته، الأحد، من وصول عاصفة متوسطية ستضرب السواحل الشرقية، مطالبة هيئة السلامة الوطنية برفع حالة التأهب القصوى.

و من جانبها قالت هيئة السلامة الوطنية، إنها أخذت أقصى درجات الحيطة والحذر ورفعت حالة التأهب لجميع الأجهزة الأمنية لإمكانية تردي حالة الطقس فجر الأحد المقبل”، مشيرةً إلى أنه وفقاً لتوقعات مركز التنبؤات بالإرصاد الجوية عن احتمالية توجه عاصفة متوسطية لضرب الساحل الليبي .

وطالبت الهيئة في بيان لها رؤساء ووحدات الإطفاء بأخذ درجة التأهب القصوى وسرعة الاستجابة وتلقي البلاغات والتعاون مع الجهات المعنية وإخطارنا عن أي طارئ قد يحدث.

