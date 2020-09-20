«النمروش»: منفتحون على أي حل سياسي بدون «حفتر».. ونرفض أي حوار ليس به «أبطال بركان الغضب»

زعم وزير دفاع السراج، صلاح الدين النمروش، أنهم منفتحون على أي حل سياسي لا يكون المشير حفتر القائد العام للجيش الليبي، طرفا فيه.

وقال النمروش في تصريحات نقلتها صفحة وزارته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “منفتحون على أي حلٍ سياسي لا يكون «مجرم الحرب» خليفة حفتر طرفاً فيه بعد «المجازر» التي ارتكبها، والدمار الذي خلفه «عدوانه» الآثم على طرابلس”، على حد ادعائه.

وأضاف “نرفض أي حوار ليس فيه تمثيل لـ«أبطال بركان الغضب» الذين نعتز ونفتخر بهم وبـ«بطولاتهم» التي سطروها، وبأننا لن نتنكر لدماء «الشهداء» الطاهرة الذين ذادوا عن الأرض والعرض وألحقوا بـ«المعتدين الآثمين» الهزيمة والخذلان”، بحسب تعبيره.