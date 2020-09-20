ليبيا الان

«النمروش»: منفتحون على أي حل سياسي بدون «حفتر».. ونرفض أي حوار ليس به «أبطال بركان الغضب»

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم وزير دفاع السراج، صلاح الدين النمروش، أنهم منفتحون على أي حل سياسي لا يكون المشير حفتر القائد العام للجيش الليبي، طرفا فيه.

وقال النمروش في تصريحات نقلتها صفحة وزارته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “منفتحون على أي حلٍ سياسي لا يكون «مجرم الحرب» خليفة حفتر طرفاً فيه بعد «المجازر» التي ارتكبها، والدمار الذي خلفه «عدوانه» الآثم على طرابلس”، على حد ادعائه.

وأضاف “نرفض أي حوار ليس فيه تمثيل لـ«أبطال بركان الغضب» الذين نعتز ونفتخر بهم وبـ«بطولاتهم» التي سطروها، وبأننا لن نتنكر لدماء «الشهداء» الطاهرة الذين ذادوا عن الأرض والعرض وألحقوا بـ«المعتدين الآثمين» الهزيمة والخذلان”، بحسب تعبيره.

الوسوم

الجيش الليبي الغزو التركي المشير خليفة حفتر النمروش بركان الغضب دفاع السراج

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ايها النمرود بن كنعان قصدى النمروش اى حل بدون قائد البلاد وابطال الكرامة لن يحدث ابدا ولاتصدق اوهامكم باتصراتكم المزيفة .فحفتر هو قائد ورئيس ليبيا القادم الذى حرر الشرق والجنوب من شروركم وكان قاب قوسين او ادنى من تحير كل الغرب ولكن خيانتكم وبيعكم البلاد للاتراك هو ماجعل الجيش ينسحب الى اماكن ليبيا المفيدة وترك لكم ليبيا الغير مفيدة المكتظة بالسكان والتى فى حاجة الى موارد ولو كنتم رجال واثبتم انكم قادرين على الحرب لكنتم اكلنم كما قلتم وحررتم باقى البلاد ولكن لما علمتم انكم ستنهزمون وستخسروا انتم والاتراك كل شئ توقفتم ولم تجرؤا على المضى.واذا ظل الموقف على ماهو عليه وتقسمت البلاد فانتم اول من سياخذ بمبة فى طيزه حيث ليبيا المفيدة الاقل سكانا والاكثر موارد ورقعة ارضية مع حفتر وسيولى رئيسا عليها شئتم ام ابينم واعلى مافى خيل ابوكم اركبوه ياخونةيامن بعتم ليبيا للمحتل التركى الذى ليس له امان

    رد

  • انفتاحك هذا يعنى ان تفتح مؤخرتك لزلمة سورى ينيكك انت وامك ياحقير اما المشير فيسيطر على ثلاث ارباع ارض ليبيا اقليمي برقة وفزان بالكامل ونصف اقليم طرابلس الجنوبى والاوسط فكيف بتجاهله عاقل وانت مجرد طرطور وضعه السراج لحرمان باشااغا من مقابلة اكار فوضع حمار مثلك تافه فباشاغا معه مليشيات تدعمه وانت تافه لا تستطيع الدفاع عن نفسك امام مليشيات مسيطرة ودويلات داخل الدولة ولا تخضع لك ياطرطور وعليك انت تحصل على اذن من الحصان او البقرة او الفار او غنيوة او كاره للمرور بدولته !!! اما الارض المحررة والطاهرة ثلاث ارباع ليبيا فهى محرمة على نجس مثلك وبتاشيرة واحدة من المشير لمن يريد دخولها فتجاهلك ياجاهل اسهل لانك نكرة

    رد

  • اسأل النمروش الفنكوش لو اراد السراج تغييرك بامعة اخر ما المشكلة !!ولكن هل يستطيع ان يغير قائد كتيبة مثل كاره او غنيوه او الحصان او البقرة مستحيل طبعا فانت حشرة لا وزن لها

    رد