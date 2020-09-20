بن تاهية يستعرض مع معيتيق الصعوبات التي تعيق استكمال الإنتخابات البلدية

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس السبت برئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية.

بن تاهية استعرض خلال اللقاء -بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق- المشاكل والصعوبات التي تعيق استكمال العملية الانتخابية للبلديات المنتهية ولايتها القانونية.

وبدوره، أثنى معيتيق على الجهود التي تبذلها اللجنة وأكّد دعمها حتى تتمكّن من القيام بمهامّها لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي وفق الأسسِ والضوابط المتعلّقة بانتخاب المجالس البلدية،مشدّدًا على ضرورة استكمال الانتخابات في كلِّ البلديات .

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