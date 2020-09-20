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دفاع الوفاق: نرفض أي حوار ليس فيه تمثيل لعناصر بركان الغضب

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2020

أعرب وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش عن رفضه لأي حوار ليس فيه تمثيل لعناصر بركان الغضب.

وقال النمروش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق إنهم “منفتحون على أي حلٍ سياسي” لا يكون قائد الجيش خليفة حفتر طرفاً فيه مؤكدا رفضه لأي حوار ليس فيه تمثيل لعناصر بركان الغضب.

وكان الجيش ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اتفاق على فتح تصدير النفط وفقا لمجموعة من المبادئ من ضمنها، استئناف إنتاج وتصدير النفط من كافة الحقول والموانئ فورا، وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد وفق مجموعة من الأسس، وتتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة على أن يتم تقييم عملها نهاية السنة الحالية 2020، وتحديد خطة عمل للعام القادم، إضافة إلى تعديل وتوحيد سعر الصرف أو الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بحيث يشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض وإلغاء تعدد الأسعار.  

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • على كل قوى الامن المسلح داخل جميع البلديات الليبية – اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة مقاهي ومنتزهات واماكن تواجد شرب الشيشة – الان يوجد قرار رسمي بالاعتقال والضرب بالسلاح – على اي شخص ذكر او أنثى تتواجد معه اي نوع من انواع شرب الشيشة سواء داخل السيارات او المنازل او المقاهي او المطاعم او النوادي او امام الشاطيء –او الفنادق في ليبيا
    وهذه الحملة بسبب انتشار انواع من المخدرات والحشيش الملوث بالفيروسات وروث الكلاب والدماء المتجلطة يتم استخدامها في نقل الأمراض المعدية للآخرين –
    والحملة تسبب في السجن لاي متعاطي للشيشة او حاملها او اي مصنع يصنع الشيشة او مقتنياتها وعلى جميع المواطنين التعاون مع الجهات الرسمية والإبلاغ عن اي مكان يتواجد فيه اي نشاطات لمستخدمي الشيشة الاي اصبحتً ممنوعة رسميا وحكمها القضاءي لا يختلف عّن مدخني المخدرات والكحول والخمور . من السجن والجلد وقطع الايدي والغرامات المالية .

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