دفاع الوفاق: نرفض أي حوار ليس فيه تمثيل لعناصر بركان الغضب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2020

أعرب وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش عن رفضه لأي حوار ليس فيه تمثيل لعناصر بركان الغضب.

وقال النمروش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق إنهم “منفتحون على أي حلٍ سياسي” لا يكون قائد الجيش خليفة حفتر طرفاً فيه مؤكدا رفضه لأي حوار ليس فيه تمثيل لعناصر بركان الغضب.

وكان الجيش ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اتفاق على فتح تصدير النفط وفقا لمجموعة من المبادئ من ضمنها، استئناف إنتاج وتصدير النفط من كافة الحقول والموانئ فورا، وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد وفق مجموعة من الأسس، وتتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة على أن يتم تقييم عملها نهاية السنة الحالية 2020، وتحديد خطة عمل للعام القادم، إضافة إلى تعديل وتوحيد سعر الصرف أو الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بحيث يشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض وإلغاء تعدد الأسعار.