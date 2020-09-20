«الأرصاد»: طقس مستقر على أغلب المناطق واحتمال سقوط أمطار في الساحل الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد أغلب مناطق البلاد طقسا مستقرا اليوم الأحد، بينما ستكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية مع احتمال ظهور بعض السحب.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 30 إلى 34 درجة، وتسجل ارتفاعا تدريجيا غدا الإثنين على أغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على أقصى الساحل الشرقي.

ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 25 إلى 31 درجة ، وما بين 34 إلى 36 درجة على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 إلى 38 درجة وتسجل انخفاضا طفيفا غدا.

الكفرة- السرير- تازربو :

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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