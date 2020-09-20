عرابي: يجب أن يكون هناك دور دولي رامٍ لتحجيم دور تركيا وإعادته إلى دوره الطبيعي

ليبيا – قال السفير محمد عرابي وزير الخارجية المصري الأسبق إنّ تركيا تمارس بلطجة سياسية بعدما شعرت بنشوة الأكاذيب التي يردّدها إعلامها بأنّها قوة إقليمية كبرى، ويجب أن تتحرّك في كافة الملفات الكبرى في المنطقة العربية.

عرابي أضاف وفقًا لصحيفة “اليوم السابع”متحدثًا عن تركيا: “عملت على زرع بعض الأوهام في نفوس بعض الأوروبيين والمصريين بأنّها قوة كبرى؛ ولكنها تمارس بلطجة سياسية”.

وأكّد على ضرورة أن يكون هناك دور دولي رامٍ لتحجيم دور تركيا وإعادته إلى دوره الطبيعي، لافتًا إلى أنّ هناك دولًا إقليمية كثيرة تدرك الخطر التركي في المنطقة، وتابع: “تركيا ستواجَه بعقوبات أوروبية قريبًا”.

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