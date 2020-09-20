احتيتة : شركة الخليج جاهزة للتصدير بعد رفع القوة القاهرة على ميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط المكلف فضل الله احتيتة إصدار تعليمات الشركة العاجلة أمس السبت للوحدات الإدارية لإعادة العملية الإنتاجية والتصدير بعد صدور التعليمات برفع القوة القاهرة على ميناء الحريقة النفطي بطبرق.

احتيتة قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – ستكون البداية بحقلي مسلة والسرير لتجهيز الخط الناقل مابين حقل السرير وميناء الحريقة النفطي في طبرق .

وذكر أن الأقسام المعنية بالإنتاج والتصدير ستقوم بتجهيز الخط الرئيسي وتأمينه، سنأخذ كل الضوابط المتعلقة بالسلامة والتنسيق بين الإدارات والأخذ في الاعتبار الترتيبات والإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم اماكن العمل.

وتابع رئيس مجلس الإدارة المكلف تم توفير كل المعدات والأدوات الخاصة لمكافحة فيروس كورونا في المواقع وفي الميناء استعدادًا للإنتاج والتصدير بطريقة تدريجية .

ولفت إلى أن الشركة بها أطقم فنية لديها خبرة كافية لرجوع الإنتاج والتصدير بأسرع وقت، وهنالك خطوات تسبق الإنتاج والتصدير ستقوم بها حتى تسير عملية الإنتاج بالطريقة المتبعة.

يشار أن الخط الرئيسي القادم من حقل السرير الناقل للنفط الخام إلى خزانات ميناء الحريقة في طبرق يبلغ طوله 513 كيلو متر بقطر 34 بوصة، وقد وضع ميناء الحريقة تحت القوة القاهرة في يناير الماضي.

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