اليسير: هناك قوى مسلحة في المنطقة الغربية لا تخضع لأي سلطة و”الرئاسي” يقع تحت تهديدهم

قال عضو

المؤتمر العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير، إن الوضع متشظي في المنطقة الغربية،

وإن هناك قوى مسلحة لا تخضع لأي سلطة وهي في الأصل قوى غير متجانسة وغير متفاهمة.

وأوضح اليسير، أن تلك القوى المُسلحة في المنطقة

الغربية ترضى بأي وضع سياسي هش، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة،

وما يسمى بالمؤتمر الوطني يقع تحت تهديداتهم، فأهم شيء لهم أن الأمر مفتوح للسفارات

والوزارات والعقود والأموال.

وأكد اليسير، أن كل فرصة فيها حرب هي فرصة فيها جني الغنائم

فالآن أي مبادرة بالنسبة لهم للتفاهم مع أي جهة أمنية أو مؤسسة أمنية أو عسكرية من

صلب مؤسسات الدولة لترسيخ سيادة وهيبة الدولة، فهذا الشيء مرفوض من جانبهم.

وأوضح

اليسير، أن ذلك الرفض ليس له علاقة بشخصيات أو شخص معين، إنما الرفض لأي قيادة عسكرية

أمنية شرطية تأتي للمشهد لكي تفرض سيادة القانون أو سيادة الدولة، فهذا مرفوض بالنسبة للمليشيات التي تغولت على الدولة.

