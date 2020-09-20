النيهوم: حكومة الوفاق ومؤسسة النفط ضيّقتا الخناق على مناطق شرق ليبيا بقطع إمدادات الديزل

ليبيا – قال الصالحين النيهوم السكرتير الثالث بوزارة الخارجية التابعة للحكومة الليبية وأحد الداعين للتظاهرة ببنغازي إنّ أسباب الخروج إلى الشارع تتمثّل في تردّي مستوى عيش للمواطنين في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدًا.

النيهوم أشار في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أنّهم سيطالبون بإسقاط كلّ الأجسام السياسية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ولفت إلى أنّ حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط، التي يترأسها مصطفى صنع الله ضيّقتا الخناق على مناطق شرق ليبيا بقطع إمدادات المحروقات من الديزل، ما أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة خلال اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية