أكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله، إنهاء وتسوية

قضية أبناء بني وليد المحتجزين بمدينة زليتن، موضحًت أنها تمّت بجهود طيبة من أعيان

مدينة الزاوية.

وكان

أعيان قبائل ورفله والمجلس البلدي بني وليد بحثوا في اجتماع لهم الانفلات الأمني في

المدينة وما صاحبه من أعمال خطف على الهوية وتفشي السرقة والحرابة، مستنكرين الأعمال

التي قام بها البعض من أهالي زليتن من خطف على الهوية لبعض أبناء بني وليد عند تواجدهم

في مدينة زليتن، محملين المجلس البلدي زليتن والجهات الأمنية وأعيان البلدية مسؤولية

سلامة المختطفين.

The post “اجتماعي ورفله”: إنهاء وتسوية قضية أبناء بني وليد المحتجزين بزليتن appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24