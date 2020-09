قال وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، اليوم الأحد، أن الوفاق منفتحة على أي حل سياسي لا يكون ” حفتر” طرفا فيه.

وأضاف النمروش في تصريحات نقلتها صفحة وزارته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “حفتر” تسبب في دمار للبلاد، على حد قوله.

