أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات، الأحد، عن شفاء 8 حالات جديدة من فيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، أن حالات الشفاء منها 7 حالات من مدينة جالو و حالة واحدة من مدينة إجخرة.

