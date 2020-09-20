الجراري : ليبيا تحتاج لأكثر من مليوني عامل مصري لإعادة أعمارها

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري إن ليبيا تحتاج لأكثر من مليوني عامل مصري لأعمار المدن الليبية المتضررة، ونسعى لعودة العمالة المصرية في كل التخصصات .

الجراري أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أنه كان في ليبيا أكثر من مليوني عامل مصري قبل 2011 ، واتصالاتنا مع الجانب المصري مستمرة وهم متعاونون معنا لتسهيل مرور الأفراد والبضائع والسيارات .

وبين أنه سيتم بحث التبادل التجاري بين البلدين والتوسع في التنقل للأفراد والبضائع.

ولفت إلى أن ليبيا تحتاج لحوالي 100 مليار دولار لإعادة أعمار المدن المتضررة من جراء الظروف والصراعات التي مرت عليها.

وذكر نحن ننتظر استقرار الوضع في ليبيا، وأن تتفق جميع الأطراف وفقاً لإعلان القاهرة ومخرجات برلين لتشكيل حكومة واحدة موحدة.

واختتم رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة أن الشركات الليبية المتخصصة في الإنشاء والتنمية جاهزة للعمل، وسيتم جلب العمالة عن طريقهم .

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