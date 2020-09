أردوغان يعرب عن استائه من اعتزام السراج الاستقالة نهاية أكتوبر

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد عن استيائه من اعتزام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة الاستقالة بنهاية أكتوبر المقبل.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية، إنه تدخل في ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة السراج، وقرار السراج بالاستقالة من منصبه سبب له ضيق كبير.

هذا ويذكر أن تركيا تدعم حكومة الوفاق بكافة أشكاله الدعم من الأسلحة والمرتزقة السوريين الذين كانو يقاتلون مع قوات الوفاق ضد الجيش بهدف إيجاد نفوذ لها بليبيا يمكنها من تحقيق المكاسب لدعم اقتصادها المتعثر.

