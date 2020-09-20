دغيم: المحاصصة هي عنوان المشاركة العادلة في ليبيا وبديل عن حكم الفرد

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب زياد دغيم أنّ المحاصصة ليست بديلًا عن الكفاءة، بل هي عنوان المشاركة العادلة في ليبيا وبديل عن حكم الفرد والعائلة والقبيلة والشارع والمدينة والشللية، لذا لا بدّ من إنجاز المهمّة، وإلا فإنّ الفشل لا يعني فقط فشل الحلّ السياسي والعسكري، بل سيكون بقاء الدولة نفسه على المِحكِّ.

دغيم أوضح في تصريح لموقع “عربي21” القطري أنّ مجلسي النواب والدولة جزء أساسي في تحقيق ذلك، لكنّهما ليسا الوحيدين وفق معادلة المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي تستند إليها ستيفاني وليامز، الحازمة القادرة على إنجاز حلٍّ على غرار المبعوث الأممي السابق “ليون”.

وأضاف: “فهي ليست حالمة مثل غسان سلامة، ولا مترددة مثل مارتن كوبلر، لذا أتمنى أن تكون التسوية القادمة أفضل وأقلَّ أخطاء ونواقص من تجربة الصخيرات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية