بلدي غدامس: عقد القران بقاعة كبيرة وبعدد لا يتجاوز 25 شخصًا

أعلن المجلس البلدي غدامس، اليوم الأحد، أنه عُقِد اجتماع حضره أعضاء من

اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا و المأذونيين الشرعيين والأخصائيين

الاجتماعيين، يوم الثلاثاء الماضي، لمناقشة تداعيات الوضع الراهن.

وأعلن المجلس، عن قراره بأن يكون عقد القران بقاعة كبيرة وبعدد لا يتجاوز

25 شخصًا، ويُلزم صاحب المناسبة بتوفير اللوازم الاحترازية من معقمات وكمامات،

بالإضافة إلى التقليل قدر الإمكان من طقوس

الأفراح والحد من الازدحام والاعتماد على الدعوات المكتوبة، وينطبق الأمر

ذاته على الجنائز وطوابير العزاء باختصار الأمر على العزاء بالهاتف.

