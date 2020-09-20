غرفة عمليات وتأمين سرت بـ«الوفاق»: نرفض الزج بنا في «المماحكات السياسية»

عبرت غرفة عمليات وتأمين وحماية سرت – الجفرة، التابعة لحكومة الوفاق، عن رفضها الزج بالغرفة في مماحكات سياسية ومنافع شخصية سواء أكانت جهات سياسية أو حكومية أو مناطقية .

وقالت في بيان، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه «نرفض أن تكون الغرفة ورجالها وتضحياتهم طرفا في أية مناورات سياسية، حتى إن اتخذت شعارات براقة». ونوه البيان إلى «حرمة المساس بوحدة التراب والوحدة الوطنية للدولة الليبية»، وقال «لا نكترث بخطوط أو تقسیمات ترسم من قبل الواهمين في الداخل أو من الخارج».

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وأعادت الغرفة التأكيد على «الانضواء تحت إمرة القائد الأعلى للجيش الليبي بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وتننفيذ تعليمات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وأمر الغرفة».

ويوم الخميس الماضي، أعلنت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، تسيير دوريات استطلاع مكثفة في منطقة جنوب الوشكة.

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