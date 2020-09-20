النمروش: مُنفتحون على أي حل سياسي يستبعد حفتر

قال وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش إنه يرفض أي حوار لا يحضره منتسبي عملية بركان الغضب.

وأضاف النمروش في حديث نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع بطرابلس أنه منفتح على أي حل سياسي شريطة ألا يكون القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر طرفاً فيه.

وتأتي تصريحات وزير الدفاع المفوض بعد مرور نحو 24 ساعة فقط من إتمام القيادة العامة للجيش الوطني اتفاقا مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق انتهى إلى إعلان المشير حفتر إعادة إنتاج النفط.

وعلى إثر الاتفاق أعلنت المؤسسة الوطنية النفط، مساء السبت، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ “الآمنة”، وأكدت أن حالة القوة القاهرة ستستمر في الحقول والموانئ التي يُعتقد أن فيها مسلحين يعرقلون عمليات الإنتاج.

وقالت المؤسسة في بيان، إنها أعطت التعليمات للشركات المشغلة والإدارات المختصة بالمؤسسة، بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ “الآمنة”.

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