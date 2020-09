“أميركان إنتربرايز”: زيادة التشرذم في شرق وغرب ليبيا قد يؤدي إلى قتال داخلي بين الميليشيات

أعرب معهد “أميركان إنتربرايز”، عن قلقه من زيادة التشرذم

في كل من شرق وغرب ليبيا، مما قد يؤدي إلى قتال داخلي بين الميليشيات، معتبرًا اتفاق

إنهاء الإغلاقات النفطية الذي رعته روسيا تقويضًا لجهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة

لرفع الحصار عن موارد الطاقة.

وقال المعهد إن الصراع في ليبيا دخل مرحلة غير مؤكدة من المرجح

أن تزيد من انقسام المشهد السياسي والأمني مع انخفاض الخطر الفوري لحدوث صراع بين دولة

وأخرى، حيث أعلنت الخارجية التركية أن المفاوضات بين تركيا وروسيا تتقدم نحو اتفاق،

في وقت تراجعت مصر عن التهديدات السابقة بالتدخل في ليبيا، حيث ساهم التدخل الروسي

في ردع تقدم أنقرة.

وأكد المعهد، أن مفاوضات النفط المثيرة للجدل تساهم في الاضطرابات

السياسية التي تعيد تشكيل هياكل السلطة في كل من شرق وغرب ليبيا، مرجحًا أن تكون مشاركة

نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق بشكل مستقل في محادثات

سوتشي أحد عوامل إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج

استقالته بحلول نهاية أكتوبر 2020.

وتوقّع المعهد أن يؤدي تغيير ديناميكيات السلطة في طرابلس

إلى صراع بين كتل الميليشيات المتنافسة للسيطرة على المدينة، ويدق ناقوس الخطر المتمثل

في الانقسام المستمر والمتفاقم في ليبيا في تهيئة الظروف للجماعات السلفية الجهادية

بتعزيز مواقعها، مرجحًا أن يواصل تنظيم “داعش” الإرهابي وتيرة هجومه المتجدد.

