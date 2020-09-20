الشحومي: اتفاق إعادة تصدير النفط يتحول شيئا فشيئا لواقع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 September, 2020

أكد مؤسس سوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي أن اتفاق إعادة تصدير النفط يتحول شيئا فشيئا لواقع.

وقال الشحومي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “‏شيئا فشيئا يتحول اتفاق إعادة تصدير النفط إلى واقع، وينصاع الرافضين لبنوده، هناك تحديات كبيرة وكثيرة أمام التنفيذ الكامل ولكنها ستكون بوابة الاتفاق على استعادة وطن بورقة بيضاء وشيأ فشيأ سنصل جميعا بطي صفحة الماضي”.

وكان الجيش ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اتفاق على فتح تصدير النفط وفقا لمجموعة من المبادئ من ضمنها، استئناف إنتاج وتصدير النفط من كافة الحقول والموانئ فورا، وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد وفق مجموعة من الأسس، وتتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة على أن يتم تقييم عملها نهاية السنة الحالية 2020، وتحديد خطة عمل للعام القادم، إضافة إلى تعديل وتوحيد سعر الصرف أو الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بحيث يشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض وإلغاء تعدد الأسعار.